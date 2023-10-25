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На Львовскую область обрушились ливень и ветер: без света часть региона

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Непогода во Львовской области обесточила несколько десятков городов, поселков и сел, 11 из них - полностью, сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

На Львовскую область обрушились ливень и ветер: без света часть региона

Цитата

"По состоянию на 10:20 из-за дождя и порывов ветра во Львовской области обесточены 43 населенных пункта (11 полностью, 32 частично)", - написал Козицкий в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, над восстановлением электроснабжения работают 23 бригады «Львовоблэнерго» - привлечены 98 работников и 34 единицы техники.

Дополнение

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, по территории Львовской области 25 октября ночью и утром прогнозировался значительный дождь, днем местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

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