На Львовскую область обрушились ливень и ветер: без света часть региона

Цитата

"По состоянию на 10:20 из-за дождя и порывов ветра во Львовской области обесточены 43 населенных пункта (11 полностью, 32 частично)", - написал Козицкий в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, над восстановлением электроснабжения работают 23 бригады «Львовоблэнерго» - привлечены 98 работников и 34 единицы техники.

Дополнение

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, по территории Львовской области 25 октября ночью и утром прогнозировался значительный дождь, днем местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.