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На Львівщині застрелився молодий чоловік

На Львівщині застрелився молодий чоловік

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 березня. УНН. На Львівщині застрелився 24-річний чоловік. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"Сьогодні, близько 12.00, у Пустомитівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у райцентрі було виявлено тіло 24-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі загиблого було виявлено вогнепальне поранення голови. Поруч із тілом лежала мисливська рушниця, зареєстрована на його ім’я. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство",- повідомили у Нацполіції.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою “самогубство”. Поліцейські встановлюють обставини події.

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