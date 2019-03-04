Во Львовской области застрелился молодой мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Во Львовской области застрелился 24-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, около 12.00, в Пустомытовский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в райцентре было обнаружено тело 24-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение головы. Рядом с телом лежало охотничье ружье, зарегистрированное на его имя. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство", - сообщили в Нацполиции.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.