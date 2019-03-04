Во Львовской области застрелился молодой мужчина

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22109 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116114 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119739 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122223 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121463 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152729 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117174 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141225 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145141 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Во Львовской области застрелился молодой мужчина

Во Львовской области застрелился молодой мужчина

Киев  •  УНН

 • 8797 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Во Львовской области застрелился 24-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Сегодня, около 12.00, в Пустомытовский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в райцентре было обнаружено тело 24-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение головы. Рядом с телом лежало охотничье ружье, зарегистрированное на его имя. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство", - сообщили в Нацполиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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