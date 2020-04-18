На Львівщині зареєстрували ще 20 нових підозр на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Львівщині з’явилося ще 20 нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 88 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 9:00 до 19:30 в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 20 осіб. Пацієнти з міста Львів, Перемишлянського та Жовківського районів та міста Городок",- йдеться у повідомленні.
Також зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 94 особи.
"На самоізоляції знаходяться 748 осіб. За увесь час виписано - 183 пацієнта. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 15 - ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ",- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 88 осіб.
Нагадаємо, у Львівській області станом на ранок 17 квітня зафіксовано 203 випадки COVID-19.