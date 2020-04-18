Во Львовской области зарегистрировали еще 20 новых подозрений на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 20 новых пациентов с подозрением на COVID-19: в целом по области с подозрением на коронавирус есть 88 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Львовской ОГА.
"В период с 9:00 до 19:30 в области с подозрением на коронавирусной инфекции обратилось еще 20 человек. Пациенты из города Львов, Перемышлянского и Жовковского районов и города Городок", - говорится в сообщении.
Также сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 94 человека.
"На самоизоляции находятся 748 человек. За все время выписано - 183 пациента. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 15 пациентов состояние тяжелое. Есть пациенты на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 88 человек.
Напомним, во Львовской области по состоянию на утро 17 апреля зафиксировано 203 случая COVID-19.