На Львівщині занепокоєні ймовірним спалахом коронавірусу восени: рекомендують заселяти у гуртожитки лише вакцинованих студентів

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Львівській облдержадміністрації відбулося засідання у зв’язку зі зростанням кількості хворих на Covid-19. Члени комісії обговорили заходи, які необхідно вжити, щоб зменшити рівень захворювання та підвищити кількість вакцинованих осіб в області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Львівської ОДА.

Деталі

За словами епідеміолога Наталії Іванченко, попри те, що зараз є достатня кількість доз вакцин проти вірусу, стає дедалі важче організовувати людей зробити щеплення. Тому необхідно розширювати мережу закладів, зокрема торговельно-розважальних, в яких можна організувати додаткові центри вакцинації.

Окремо лікарка зауважила, що закладам освіти рекомендовано розпочинати навчання офлайн, якщо вакциновано 80% викладачів. Також члени комісії рекомендують керівникам закладів вищої освіти заселяти студентів у гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

За інформацією директора департаменту охорони здоров’я Ореста Чемериса, показник щеплень у Львівській області зараз є нижчим за середній, якщо порівнювати з іншими областями України. Тому районні державні адміністрації та територіальні громади мають вжити конкретні заходи, які б підвищували рівень вакцинації населення у Львівській області. До прикладу, створювати нові центри вакцинації, розвінчувати міфи щодо наслідків вакцинації.

Нагадаємо

Станом на 8 серпня у Львівській області вже зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки “Дельта” штаму коронавірусу.

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