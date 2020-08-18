На Львівщині за добу 181 новий інфікований коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено вже у 12 260 осіб, з них за останню добу - 181. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 818 ПЛР-тестів, з них 181 — позитивний. Серед них львів'ян — 90. Залишок проб у холодильнику — 142", - йдеться у повідомленні.
Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 12 260 осіб, 337 людей померли. 3342 пацієнти одужало.
Нагадаємо, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Київ та 10 областей, серед них - Львівська.