Во Львовской области за сутки 181 новый инфицированный коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львовской области коронавирусная инфекция обнаружена уже у 12 260 человек, из них за последние сутки - 181. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 818 ПЦР-тестов, из них 181 - положительный. Среди них львовян - 90. Остаток проб в холодильнике - 142", - говорится в сообщении.
В общем коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 12 260 человек, 337 человек скончались. 3342 пациента выздоровели.
Напомним, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей, среди них - Львовская.