До послаблення карантину не готові Київ та 10 областей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 17 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 10 регіонів України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області та Київ.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 17 серпня зафіксовано вже майже 93 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - майже 1,5 тисячі.