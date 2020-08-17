До послаблення карантину не готові Київ та 10 областей - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 17 серпня зафіксовано вже майже 93 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - майже 1,5 тисячі.