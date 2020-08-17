К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 17 августа к ослаблению противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 10 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области и Киев.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 9 часов 17 августа зафиксировано уже почти 93 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 1,5 тысячи.