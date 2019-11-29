На Львівщині викрили нелегальний канал ввезення автозапчастин
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці Львівщини припинили нелегальний канал ввезення до України автозапчастин, які ділки перевозили дрібними партіями, щоб не сплачувати податки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.
"У четвер, 28 листопада 2019 року, правоохоронці провели декілька одночасних обшуків у офісно-складських приміщеннях підприємств, за результатами яких вилучено автомобільні запчастини, "чорнові" записи, документи tax free, які підтверджують незаконну діяльність осіб. Зазначимо, що ідеться про так зване "човникове" чи "піджакове" переміщення товарів через держкордон, коли фізичні особи переправляють товари подрібненими партіями у межах допустимої неоподатковуваної норми, а потім концентрують значну кількість в обумовленому місці (складі) вже на території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі частину ввезених товарів підприємство реалізовує реальним суб’єктам господарювання за безготівкові кошти, а у податковій звітності відображає їх придбання від фірм з ознаками "ризиковості".
"Внаслідок цього до Державного бюджету не надійшло податку на додану вартість та податку на прибуток загальною сумою 7,3 млн грн", - додали у пресслужбі.
Вказано, що відповідно до санкції ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів) максимальне покарання – до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Донбасі викрили канал постачання контрабандної будівельної техніки з ЄС.