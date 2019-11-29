Во Львовской области разоблачили нелегальный канал ввоза автозапчастей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители Львовской области перекрыли нелегальный канал ввоза в Украину автозапчастей, которые делки перевозили мелкими партиями, чтобы не платить налоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"В четверг, 28 ноября 2019 года, правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисно-складских помещениях предприятий, по результатам которых изъято автомобильные запчасти, "черновые" записи, документы tax free, подтверждающие незаконную деятельность лиц. Отметим, что речь идет о так называемом "челночном" или "пиджачном" перемещении товаров через госграницу, когда физические лица переправляют товары мелькими партиями в пределах допустимой необлагаемой нормы, а затем концентрируют значительное количество в условленном месте (на складе) уже на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем часть ввозимых товаров предприятие реализует реальным субъектам хозяйствования за безналичные средства, а в налоговой отчетности отражает их приобретения от фирм с признаками "рискованности".
"Вследствие этого в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 7,3 млн грн", - добавили в пресс-службе.
Указано, что согласно санкции ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств) максимальное наказание - до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Напомним, на Донбассе разоблачили канал поставки контрабандной строительной техники из ЕС.