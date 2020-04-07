На Львівщині трапилась масштабна пожежа на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Львівщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови ЛОДА Юрій Холод, передає УНН.
Горить новояворівське сміттєзвалище.
Наразі, за інформацією від ДСНС, на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах.
На цей час вогонь по периметру близько 2,5 га. Одночасно пожежу намагаються погасити 70 рятувальників. Наразі є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави. Ситуація під контролем, проте горітиме, кажуть рятувальники, щонайменше до завтрашнього обіду", - повідомив Юрій Холод.
У пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежа трапилась на площі 1,8 гектарів.
"Сьогодні ліквідували пожежу на 0,8 га. О 22:00 гасіння призупинено. Завтра з 6:00 продовжиться гасіння", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, на Житомирщині ліквідували пожежу на сміттєзвалищі.