Во Львовской области произошел масштабный пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во Львовской области вспыхнул пожар на свалке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя ЛОГА Юрий Холод, передает УНН.
Горит Новояворовская свалка.
Сейчас, по информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах.
В настоящее время огонь по периметру около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей. Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от горения сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда", - сообщил Юрий Холод.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар произошел на площади 1,8 гектаров.
"Сегодня ликвидировали пожар на 0,8 га. В 22:00 тушение приостановлено. Завтра с 6:00 продолжится тушение", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Житомирской области ликвидировали пожар на свалке.