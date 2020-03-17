На Житомирщині ліквідували пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Житомирі ліквідували пожежу на полігоні твердих відходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України у Житомирській області.
Так, 16 березня о 21:19 вогнеборцям надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих відходів у місті Житомир. На місці події вогнеборці встановили, що відбувається горіння сміття на загальній площі близько 200 кв. м. Пориви вітру сприяли розповсюдженню полум’я.
"О 23:30 пожежу було локалізовано. Тривалий час бійцям ДСНС довелося проливати водою всю площу загоряння. О 02:55 пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем знищено побутові відходи на площі 200 кв. м", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за вказаною адресою нарощуються сили та засоби ДСНС, адже сьогодні, станом на 08:00, зареєстровані нові осередки займання. На ситуацію впливає суха вітряна погода та нашарування сміття.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Святошинському районі столиці рятувальники ліквідували займання шин на відкритій території.