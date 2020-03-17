На столичному Святошині ліквідували займання шин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Святошинському районі столиці рятувальники ліквідували займання шин на відкритій території. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
“Вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості горять шини. Об 11:44 рятувальники локалізували пожежу на площі 100 кв. м та о 12:13 — ліквідували”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Святошинському районі столиці горіло сміття на відкритій території, у якому були шини, через що сталося сильне задимлення.