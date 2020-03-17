На столичном Святошино ликвидировали возгорание шин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Святошинском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание шин на открытой территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"Пожарные установили, что на открытой местности горят шины. В 11:44 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв. м и в 12:13 - ликвидировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Святошинском районе столицы горел мусор на открытой территории, в котором были шины, из-за чего произошло сильное задымление.