В Житомирской области ликвидировали пожар на мусоросвалке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Житомире ликвидировали пожар на полигоне твердых отходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Житомирской области.
Так, 16 марта в 21:19 пожарным поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых отходов в городе Житомир. На месте происшествия пожарные установили, что происходит горение мусора на общей площади около 200 кв. м. Порывы ветра способствовали распространению пламени.
"В 23:30 пожар был локализован. Долгое время бойцам ГСЧС пришлось проливать водой всю площадь возгорания. В 2:55 пожар удалось ликвидировать. Огнем уничтожено бытовые отходы на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по указанному адресу наращиваются силы и средства ГСЧС, ведь сегодня, по состоянию на 08:00, зарегистрированы новые очаги возгорания. На ситуацию влияет сухая ветреная погода и наслоение мусора.
Как ранее сообщалось в УНН, в Святошинском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание шин на открытой территории.