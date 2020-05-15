На Львівщині судитимуть учасників синдикату наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Львівщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасників синдикату наркоторговців, яких викрили у листопаді 2019 року. В ході обшуків було вилучено понад 46 кг наркотичних засобів, усім учасникам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"У листопаді минулого року за результатами масштабної спецоперації було затримано двох організаторів, один із них - діючий депутат об’єднаної територіальної громади, та 17 учасників злочинної групи. Зловмисники займалися виготовленням та збутом наркотиків як на території країни, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що працювала ціла ієрархія, від хіміків до кур’єрів. Лише через інтернет-магазин було реалізовано наркотичних засобів та психотропних речовин майже на 21 мільйон гривень.
В ході майже 100 санкціонованих обшуків, які проводилися на території шести областей, вилучили понад 46 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень.
Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів США, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру" та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу.
“Всім учасникам було повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, загальна сума якої понад 266 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Організаторам та учасникам синдикату наркоторговців інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 ККУ”, - повідомили в Нацполіції.
Як писав УНН, у Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном.