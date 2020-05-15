На Львівщині судитимуть учасників синдикату наркоторговців

"У листопаді минулого року за результатами масштабної спецоперації було затримано двох організаторів, один із них - діючий депутат об’єднаної територіальної громади, та 17 учасників злочинної групи. Зловмисники займалися виготовленням та збутом наркотиків як на території країни, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що працювала ціла ієрархія, від хіміків до кур’єрів. Лише через інтернет-магазин було реалізовано наркотичних засобів та психотропних речовин майже на 21 мільйон гривень.

В ході майже 100 санкціонованих обшуків, які проводилися на території шести областей, вилучили понад 46 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень.

Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів США, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру" та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу.

“Всім учасникам було повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, загальна сума якої понад 266 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Організаторам та учасникам синдикату наркоторговців інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 ККУ”, - повідомили в Нацполіції.

Як писав УНН, у Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном.