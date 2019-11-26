На Львівщині викрили синдикат наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"За версією слідства, депутат однієї з територіальних громад Львівщини разом з жителем області створили злочинне об’єднання з чітким розподілом ролей для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу Інтернет на території України. За попередніми даними слідства, через Інтернет-магазин було збуто заборонених речовин на майже 21 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
В ГПУ зазначається, що синдикат розповсюджував такі наркотичні речовини, як PVP, UR-144, метадон, амфетамін, МДМА, кокаїн.
Також повідомляється, що сьогодні правоохоронці провели понад 90 обшуків.
"Сьогодні, 26 листопада 2019 року правоохоронці провели понад 90 обшуків на території Київської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Чернігівської областей за місцем проживання фігурантів провадження і лабораторій, вилучено понад 46 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю майже 25 млн гривень", - зазначається в повідомленні.
Окрім того,за результатами проведення слідчих дій 19 осіб були затримані в порядку ст. 208 КПК України, їм вручено повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, банду наркоторговців судитимуть на Кіровоградщині.