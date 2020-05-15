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Во Львовской области будут судить участников синдиката наркоторговцев

Киев • УНН

 • 13872 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львовской области направлен в суд обвинительный акт в отношении участников синдиката наркоторговцев, которых разоблачили в ноябре 2019 года. В ходе обысков было изъято более 46 кг наркотических средств, всем участникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во Львовской области будут судить участников синдиката наркоторговцев

"В ноябре прошлого года по результатам масштабной спецоперации были задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат объединенной территориальной общины, и 17 участников преступной группы. Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом наркотиков как на территории страны, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Установлено, что работала целая иерархия, от химиков до курьеров. Только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 миллион гривен.

В ходе почти 100 санкционированных обысков, которые проводились на территории шести областей, изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 миллионов гривен.

Кроме этого, изъято 24 тысячи долларов США, 1100 евро и 38,6 тысяч гривен, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилеров, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

"Всем участникам было сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, общая сумма которого более 266 миллионов гривен. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд. Организаторам и участникам синдиката наркоторговцев инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК", - сообщили в Нацполиции.

Как писал УНН, во Львовской области разоблачили преступную организацию в составе более 20 человек, которые распространяли наркотические средства и психотропные вещества в ряде областей Украины и за рубежом.

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