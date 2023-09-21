На Львівщині сили ППО збили 4 ракети - Садовий
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні вранці ворог розвернув ракети на Львівщину. Сили ППО знищили чотири ракети, повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
Цитата
"Наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли до нас. Обʼєкти ураження могли бути як в місті, так і в області. Подяка нашим захисникам неба!", - написав Садовий.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні зранку У Львові було чутно вибухи. російські війська завдали три ракетні удари по Дрогобичу. Два прильоти були по промисловому обʼєкту. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Виникли пожежі.