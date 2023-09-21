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На Львівщині сили ППО збили 4 ракети - Садовий

На Львівщині сили ППО збили 4 ракети - Садовий

Київ • УНН

 • 229795 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні вранці ворог розвернув ракети на Львівщину. Сили ППО знищили чотири ракети, повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Цитата

"Наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли до нас. Обʼєкти ураження могли бути як в місті, так і в області. Подяка нашим захисникам неба!", - написав Садовий.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні зранку У Львові було чутно вибухи. російські війська завдали три ракетні удари по Дрогобичу. Два прильоти були по промисловому обʼєкту. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Виникли пожежі. 

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