На Львівщині сили ППО збили 4 ракети - Садовий

Цитата

"Наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли до нас. Обʼєкти ураження могли бути як в місті, так і в області. Подяка нашим захисникам неба!", - написав Садовий.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні зранку У Львові було чутно вибухи. російські війська завдали три ракетні удари по Дрогобичу. Два прильоти були по промисловому обʼєкту. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Виникли пожежі.