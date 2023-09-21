На Львовщине силы ПВО сбили 4 ракеты - Садовой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня утром враг развернул ракеты на Львовщину. Силы ПВО уничтожили четыре ракеты, сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.
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"Наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели к нам. Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Благодарность нашим защитникам неба!", - написал Садовый.
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Как ранее сообщал УНН, сегодня утром Во Львове были слышны взрывы. российские войска нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Два прилета были по промышленному объекту. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Возникли пожары.