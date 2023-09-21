На Львовщине силы ПВО сбили 4 ракеты - Садовой

Цитата

"Наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели к нам. Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Благодарность нашим защитникам неба!", - написал Садовый.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, сегодня утром Во Львове были слышны взрывы. российские войска нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Два прилета были по промышленному объекту. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Возникли пожары.