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На Львовщине силы ПВО сбили 4 ракеты - Садовой

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня утром враг развернул ракеты на Львовщину. Силы ПВО уничтожили четыре ракеты, сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Цитата

"Наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели к нам. Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Благодарность нашим защитникам неба!", - написал Садовый.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, сегодня утром Во Львове были слышны взрывы. российские войска нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Два прилета были по промышленному объекту. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Возникли пожары. 

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