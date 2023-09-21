Ворог завдав три ракетні удари по Дрогобичу на Львівщині, є руйнування - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські війська завдали три ракетні удари по Дрогобичу у Львівській області, які прийшлися зокрема по складах, є руйнування і загоряння, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, близько 6:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв. м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв. м", - написав Козицький у Telegram.
Зі слів голови ОВА, пожежі ще гасять.
"Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - зазначив Козицький.
Доповнення
З початку поточної доби, за даними Генштабу, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей України.