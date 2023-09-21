Враг нанес три ракетных удара по Дрогобычу во Львовской области, есть разрушения - ОВА

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"По предварительной информации, около 6:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета - по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв. м", - написал Козицкий в Telegram.

По словам главы ОВА, пожары еще тушат.

"По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", - отметил Козицкий.

Дополнение

С начала текущих суток, по данным Генштаба, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей Украины.