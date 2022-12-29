На Львівщині ППО збила частину запущених ворогом ракет - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Львівщині сили ППО збили частину запущених ворогом ракет, є загроза повторних атак. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм, пише УНН.
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"Частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили. Є загроза повторних ударів. Не покидайте укриття", - написав він.
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29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.