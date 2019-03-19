На Львівщині поліція відкрила провадження за фактом порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Львівщині поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення виборчого законодавства. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“З заявою про вчинення правопорушення до поліції звернулась громадянка, котру без її згоди висунули на посаду голови ДВК. У Сокальське відділення поліції 18 березня надійшло повідомлення від 47-річної мешканки міста Червоноград про те, що на початку березня 2019 року невідома особа підробила заяву про її згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря однієї з дільничних виборчих комісій та подала цю заяву в одну з окружних виборчих комісій”, — повідомили у Нацполіції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
Санкція статті передбачає покарання — штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.
Як повідомляв УНН, столичні правоохоронці викрили та припинили діяльність підпільної друкарні, де виготовляли підроблені медичні довідки, техпаспорти та інші документи.