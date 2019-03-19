Во Львовской области полиция открыла производство по факту нарушения избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"С заявлением о совершении правонарушения в полицию обратилась гражданка, которую без его согласия выдвинули на должность председателя УИК. В Сокальское отделения полиции 18 марта поступило сообщение от 47-летней жительницы города Червоноград о том, что в начале марта 2019 года неизвестный подделал заявление о согласии выполнять должностные обязанности председателя, заместителя председателя или секретаря одной из участковых избирательных комиссий и подала это заявление в одну из окружных избирательных комиссий", - сообщили в Нацполиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, столичные правоохранители разоблачили и пресекли деятельность подпольной типографии, где изготавливали поддельные медицинские справки, техпаспорта и другие документы.