На Львівщині оголосили штормове попередження

Деталі

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози; вдень без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 14 – 19° тепла.

У Львові: хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 9 – 11°, вдень 16 – 18° тепла.

Погіршення видимості в дощі, в тумані 500 – 1000 м.

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