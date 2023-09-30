На Львівщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Синоптики попередили жителів Львова та Львівщини, що жовтень для них розпочнеться прохолодною погодою. У першій половині ночі 1 жовтня пройдуть окремі короткочасні грозові дощі. Погоду 1 жовтня визначатиме — вночі проходження холодного атмосферного фронту із заходу, вдень — східна периферія антициклону з центром над Балканами. Про це пише Львівський гідрометцентр, передає УНН.
Деталі
У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози; вдень без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 14 – 19° тепла.
У Львові: хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 9 – 11°, вдень 16 – 18° тепла.
Погіршення видимості в дощі, в тумані 500 – 1000 м.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна температура впаде до 4° тепла: прогноз на перші дні жовтня