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29 березня, 17:57 • 189085 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 241278 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 211581 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 248371 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 218897 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 175345 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 173587 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155506 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 462255 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 174052 перегляди

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Нічна температура впаде до 4° тепла: прогноз на перші дні жовтня

Нічна температура впаде до 4° тепла: прогноз на перші дні жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Жовтень принесе в Україну похолодання, подекуди нічні температури опустяться до 4 градусів тепла, удень - 16 градусів. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише завтра у північних, Вінницькій, вночі й у західних областях місцями невеликий дощ, окремі грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у неділю на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1 жовтня 8-14°, в Криму та на узбережжі морів 15-20°, протягом 2-3 жовтня зниження до 4-10° тепла, на півдні країни до восьми - тринадцяти градусів; вдень завтра 22-27°, у західних та північних областях, а 2-3 жовтня в Україні похолодання до шістнадцяти - двадцяти двох градусів.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-14°, вдень 18-21°.

Українські Національні Новини

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