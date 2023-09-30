Нічна температура впаде до 4° тепла: прогноз на перші дні жовтня

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише завтра у північних, Вінницькій, вночі й у західних областях місцями невеликий дощ, окремі грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у неділю на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1 жовтня 8-14°, в Криму та на узбережжі морів 15-20°, протягом 2-3 жовтня зниження до 4-10° тепла, на півдні країни до восьми - тринадцяти градусів; вдень завтра 22-27°, у західних та північних областях, а 2-3 жовтня в Україні похолодання до шістнадцяти - двадцяти двох градусів.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-14°, вдень 18-21°.