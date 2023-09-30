Ночная температура упадет до 4° тепла: прогноз на первые дни октября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Октябрь принесет в Украину похолодание, местами ночные температуры опустятся до 4 градусов тепла, днем - 16 градусов. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь завтра в северных, Винницкой, ночью и в западных областях местами небольшой дождь, отдельные грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в воскресенье на западе страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1 октября 8-14°, в Крыму и на побережье морей 15-20°, в течение 2-3 октября снижение до 4-10° тепла, на юге страны до восьми - тринадцати градусов; днем завтра 22-27°, в западных и северных областях, а 2-3 октября в Украине похолодание до шестнадцати - двадцати двух градусов.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-14°, днем 18-21°.