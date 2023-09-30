Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Синоптики предупредили жителей Львова и Львовской области, что октябрь для них начнется прохладной погодой. В первой половине ночи 1 октября пройдут отдельные кратковременные грозовые дожди. Погоду 1 октября будет определять — ночью прохождение холодного атмосферного фронта с запада, днем — восточная периферия антициклона с центром над Балканами. Об этом пишет Львовский гидрометцентр, передает УНН.
Детали
Во Львовской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, грозы; днем без осадков. Утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью местами порывы 15 – 20 м/с. Температура ночью 8 – 13°, днем 14 – 19° тепла.
Во Львове: облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью порывы 15 – 20 м/с. Температура ночью 9 – 11°, днем 16 – 18° тепла.
Ухудшение видимости в дожди, в тумане 500 – 1000 м.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночная температура упадет до 4° тепла: прогноз на первые дни октября