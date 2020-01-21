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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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На Львівщині маршрутка збила пішохода

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 січня. УНН. На Львівщині, у селі Малехів, трапилась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав пішохід. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.

На Львівщині маршрутка збила пішохода

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса "Богдан" скоїв наїзд на пішохода, 34-річну жительку Самбірського району. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. 

Нагадаємо, внаслідок потрійного ДТП у Дніпрі загинули двоє осіб.

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