Внаслідок потрійного ДТП у Дніпрі загинули двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У понеділок о 18:49 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Маршала Малиновського, Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою негайно направлено чергові відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону Спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів Opel Omega, Daewoo Lanos та Daewoo Sens, загинуло 2 особи: водій автомобіля Opel Omega, громадянин 1980 року народження та пасажирка даного автомобіля, громадянка 1988 року народження, та постраждав водій автомобіля Daewoo Lanos громадянин 1989 року народження, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до міської лікарні № 6 міста Дніпро.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали конструкції автомобіля Opel Omega та вилучили тіла загиблих. З проїжджої частини дороги змито пальне.
До місця події було залучено 10 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної та аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ДТП спалахнув автомобіль: один водій загинув.