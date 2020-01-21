Вследствие тройного ДТП в Днепре погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В понедельник в 18:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Маршала Малиновского, Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу немедленно направлены дежурные отделения 3 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что в результате столкновения трех легковых автомобилей Opel Omega, Daewoo Lanos и Daewoo Sens, погибли 2 человека: водитель автомобиля Opel Omega, гражданин 1980 года рождения и пассажирка данного автомобиля, гражданка 1988 года рождения, и пострадал водитель автомобиля Daewoo Lanos гражданин 1989 года рождения, которого работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу № 6 города Днепр.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля Opel Omega и изъяли тела погибших. С проезжей части дороги смыто топливо.
К месту происшествия были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Днепре в результате ДТП загорелся автомобиль: один водитель погиб.