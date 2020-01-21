Во Львовской области маршрутка сбила пешехода

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса "Богдан" совершил наезд на пешехода, 34-летнюю жительницу Самборского района. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в результате тройного ДТП в Днепре погибли два человека.