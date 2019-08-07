На Львівщині двох людей госпіталізували з лептоспірозом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Львівщині двох людей госпіталізували з лептоспірозом. Про це кореспонденту УНН повідомив завідувач відділенням інфекційної лікарні Віктор Токарєв.
“З лептоспірозом до лікарні поступило двоє людей. Це 79-річна жінка з Стрийського району та 55-річний чоловік із Старосамбірського району”, — повідомив Віктор Токарєв.
За словами медика, у пацієнтів уражені органи дихання, печінки, нирок. Зараз вони перебувають на стаціонарному лікуванні.
Нагадаємо, 33-річний чоловік захворів на лептоспiроз на Кіровоградщині.