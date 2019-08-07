Во Львовской области двух человек госпитализировали с лептоспирозом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Львовской области двух человек госпитализировали с лептоспирозом. Об этом корреспонденту УНН сообщил заведующий отделением инфекционной больницы Виктор Токарев.
"С лептоспирозом в больницу поступило два человека. Это 79-летняя женщина со Стрыйского района и 55-летний мужчина с Старосамборского района", - сообщил Виктор Токарев.
По словам медика, у пациентов пораженные органы дыхания, печень, почки. Сейчас они находятся на стационарном лечении.
Напомним, 33-летний мужчина заболел лептоспироз в Кировоградской области.