На Львівщині чоловік намагався переправити іноземця через кордон
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 липня. УНН. У Львівській області 20-річний чоловік за грошову винагороду намагався організувати незаконний перетин державного кордону громадянином іншої країни. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України, передає УНН.
"Обох чоловіків затримано поблизу населеного пункту Краковець. За фактом відкрито кримінальне провадження. Працівниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Львівщини, за процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області під час спроби незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску "Краковець – Корчова" затримано двох чоловіків. Було встановлено, що мешканець Львова переконав іноземця, що за грошову винагороду зможе організувати його виїзд до Польщі поза пунктом пропуску. Зокрема, львів'янин пообіцяв особисто довезти іноземця до місця незаконного перетину кордону та посприяти безперешкодному переходу на територію Польщі", - повідомили у Нацполіції.
Вночі 14 липня поліцейські затримали обох чоловіків у зоні прикордонного контролю. У мешканця Львова вилучено кошти, які він отримав за свої "послуги". Наразі його затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, правоохоронці затримали двох громадян В'єтнаму у супроводі провідника. Планувалося, що надалі нелегалів мали перемістити до країн Європи.