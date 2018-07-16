Во Львовской области мужчина пытался переправить иностранца через границу

"Оба мужчины задержаны вблизи населенного пункта Краковец. По факту возбуждено уголовное производство. Работниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Львовской области, по процессуальным руководством прокуратуры Львовской области при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска "Краковец - Корчова" задержаны двое мужчин. Было установлено, что житель Львова убедил иностранца, что за денежное вознаграждение сможет организовать его выезд в Польшу вне пункта пропуска. В частности, львовянин пообещал лично довезти иностранца к месту незаконного пересечения границы и помочь беспрепятственному переходу на территорию Польши", - сообщили в Нацполиции.

Ночью 14 июля полицейские задержали обоих мужчин в зоне пограничного контроля. У жителя Львова изъяты средства, которые он получил за свои "услуги". Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, правоохранители задержали двух граждан Вьетнама в сопровождении проводника. Планировалось, что в дальнейшем нелегалов должны были переместить в страны Европы.