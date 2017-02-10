На луганському напрямку минулої доби відбулося 15 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби бойовики активізувались на околицях Попасної, порушивши тут “режим тиші” понад 10 разів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку найбільш активними бойовики були вчора у Попаснянському районі. Понад 10 разів порушував противник режим тиші на околицях Попасної. Усі ці обстріли були короткотривалими, окрім одного. В основному ворог вів вогонь з легкої зброї, і лише один раз банд формування відкривали вогонь з мінометів, при цьому випустили після першої години ночі шість мінометних снарядів у бік українських позицій поблизу Новоалександрівки”, — сказав він.
Також він додав, що по одній збройній провокації зафіксовано у Лобачевому, що в районі Щастя, та на крайньому сході напрямку, поблизу українсько-російського кордону.
Всього на луганському напрямку минулої доби відбулося 15 ворожих обстрілів.
Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України не зазнали втрат серед українських бійців в зоні проведення АТО.