"На луганском направлении наиболее активными боевики были вчера в Попаснянском районе. Более 10 раз нарушал противник режим тишины в окрестностях Попасной. Все эти обстрелы были кратковременными, кроме одного. В основном противник вел огонь из легкого оружия, и только один раз бандформирования открывали огонь из минометов, при этом выпустили после часу ночи шесть минометных снарядов в сторону украинских позиций вблизи Новоалександровки", - сказал он.

Также он добавил, что по одной вооруженной провокации зафиксировано в Лобачево, что в районе Счастье, и на крайнем восточном направлении, вблизи российско-украинской границы.

Всего на луганском направлении за прошедшие сутки произошло 15 вражеских обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не понесли потерь среди украинских бойцов в зоне проведения АТО.