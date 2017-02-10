На луганском направлении за прошедшие сутки произошло 15 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. За прошедшие сутки боевики активизировались в окрестностях Попасной, нарушив здесь "режим тишины" более 10 раз. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении наиболее активными боевики были вчера в Попаснянском районе. Более 10 раз нарушал противник режим тишины в окрестностях Попасной. Все эти обстрелы были кратковременными, кроме одного. В основном противник вел огонь из легкого оружия, и только один раз бандформирования открывали огонь из минометов, при этом выпустили после часу ночи шесть минометных снарядов в сторону украинских позиций вблизи Новоалександровки", - сказал он.
Также он добавил, что по одной вооруженной провокации зафиксировано в Лобачево, что в районе Счастье, и на крайнем восточном направлении, вблизи российско-украинской границы.
Всего на луганском направлении за прошедшие сутки произошло 15 вражеских обстрелов.
Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не понесли потерь среди украинских бойцов в зоне проведения АТО.