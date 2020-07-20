На Луганщині затримали торгівця вибухівкою

"У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники спецслужби задокументували факти збуту частини "товару". Правоохоронці затримали фігуранта під час чергової реалізації тротилу і одержання грошей. Зловмиснику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, на Луганщині контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами.