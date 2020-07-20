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19 березня, 18:42 • 104454 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150821 перегляди

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19 березня, 14:10 • 125132 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139263 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142522 перегляди

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На Луганщині затримали торгівця вибухівкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У Рубіжному, що на Луганщині, Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який намагався продати півкілограма тротилу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники спецслужби задокументували факти збуту частини "товару". Правоохоронці затримали фігуранта під час чергової реалізації тротилу і одержання грошей. Зловмиснику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, на Луганщині контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами.

Українські Національні Новини

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