На Луганщині затримали торгівця вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Рубіжному, що на Луганщині, Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який намагався продати півкілограма тротилу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники спецслужби задокументували факти збуту частини "товару". Правоохоронці затримали фігуранта під час чергової реалізації тротилу і одержання грошей. Зловмиснику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв УНН, на Луганщині контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами.