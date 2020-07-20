В Луганской области задержали торговца взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Рубежном, в Луганской области, Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В рамках контроля за совершением преступления, оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части "товара". Правоохранители задержали фигуранта во время очередной реализации тротила и получения денег. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили схрон боевиков с противотанковыми минами.