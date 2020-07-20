На Луганщині виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами

"Контррозвідка Служби безпеки України виявила на Луганщині схованку з двома протитанковими мінами ТМ-62, 18 артилерійськими снарядами, п’ятьма набоями для протитанкових гранатометів різних модифікацій, трьома гранатами Ф-1 і понад 500 набоями різного калібру", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що арсенал знаходився у лісі на околицях Сєверодонецька.

"Схрон у 2014 році облаштував один з бойовиків, якого розшукує СБУ за вчинення злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії", – проінформували в СБУ.

Як раніше повідомляв УНН, на Дніпропетровщині під час спецоперації у Нікополі затримали ватажка і чотирьох учасників злочинного угруповання, у яких вилучили потужний арсенал зброї.