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На Луганщині виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами

На Луганщині виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Поблизу Сєверодонецька, що на Луганщині, контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки України виявила на Луганщині схованку з двома протитанковими мінами ТМ-62, 18 артилерійськими снарядами, п’ятьма набоями для протитанкових гранатометів різних модифікацій, трьома гранатами Ф-1 і понад 500 набоями різного калібру", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що арсенал знаходився у лісі на околицях Сєверодонецька.

"Схрон у 2014 році облаштував один з бойовиків, якого розшукує СБУ за вчинення злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії", – проінформували в СБУ.

Як раніше повідомляв УНН, на Дніпропетровщині під час спецоперації у Нікополі затримали ватажка і чотирьох учасників злочинного угруповання, у яких вилучили потужний арсенал зброї.

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