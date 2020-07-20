В Луганской области обнаружили схрон боевиков с противотанковыми минами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Вблизи Северодонецка, в Луганской области, контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили схрон боевиков с противотанковыми минами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка.
"Схрон в 2014 году обустроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия", - проинформировали в СБУ.
Как ранее сообщал УНН, в Днепропетровской области во время спецоперации в Никополе задержали главаря и четырех участников преступной группировки, у которых изъяли мощный арсенал оружия.