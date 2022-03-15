На Луганщині українські військові знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град”, три танки та одну БМП-3 - генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Луганщині протягом дня українські захисники знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що тривають бої за звільнення околиць Маріуполя.
“Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації”, - зазначається в повідомленні.
Окрім того, тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя.
"На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони. Український народ продовжує нищити російських зайд", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив про знищення генерал-майора окупаційних військ.