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На Луганщині українські військові знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град”, три танки та одну БМП-3 - генштаб

На Луганщині українські військові знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град”, три танки та одну БМП-3 - генштаб

Київ • УНН

 • 74442 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На Луганщині протягом дня українські захисники знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тривають бої за звільнення околиць Маріуполя.

“Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації”, - зазначається в повідомленні.

Окрім того, тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя.

"На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони. Український народ продовжує нищити російських зайд", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив про знищення генерал-майора окупаційних військ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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