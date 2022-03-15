В Луганской области украинские военные уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град", три танка и одну БМП-3 - генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Луганской области в течение дня украинские защитники уничтожили пять РСЗО БМ-21 ”Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 ”Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя.
“Воинами полка “Азов” было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации”, - отмечается в сообщении.
Кроме того, продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы Украины и морского побережья.
"На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны. Украинский народ продолжает уничтожать российских зайд", - говорится в сообщении.
Дополнение
Отдельный отряд специального назначения "Азов" сообщил об уничтожении генерал-майора оккупационных войск.