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На Луганщині судитимуть організаторку проведення псевдореферендуму бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Луганщині судитимуть члена "дільничної виборчої комісії" на псевдореферендумі 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мешканки Марківського району, яка у травні 2014 року забезпечила проведення "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, вказана особа, ставши членом так званої "дільничної виборчої комісії", здійснювала облік осіб, видавала "бюлетні", слідкувала за процесом голосування на "виборчій дільниці", що розташовувалася на території смт Марківка Марківського району Луганської області.

Після завершення псевдореферендуму та підрахунку бюлетенів, результати голосування на зазначеній дільниці було передано до "центральної виборчої комісії" для проголошення у подальшому "самостійності" "Луганської народної республіки".

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) направлено до Марківського районного суду Луганської області.

Так, санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Донеччині повідомили про підозру двом діючим депутатам Миронівської селищної ради, які у 2014 році сприяли організації і проведенню незаконного голосування про створення так званої "ДНР". 

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