В Луганской области осудят организаторшу проведения псевдореферендума боевиков

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Луганской области будут судить члена "участковой избирательной комиссии" на псевдореферендуме 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службц прокуратуры Луганской области.

"За процессуального руководства прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении жительницы Марковского района, которая в мае 2014 года обеспечила проведение "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным следствия, указанное лицо, став членом так называемой "участковой избирательной комиссии", осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом голосования на "избирательном участке", располагавшейся на территории пгт Марковка Марковского района Луганской области.

После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней, результаты голосования на данном участке было передано в "Центральную избирательную комиссиию" для провозглашения в дальнейшем "самостоятельности" "Луганской народной республики".

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) направлено в Марковский районный суд Луганской области.

Так, санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Донецкой области сообщили о подозрении двум действующим депутатам Мироновской поселкового совета, которые в 2014 году способствовали организации и проведению незаконного голосования о создании так называемой "ДНР".

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